«Стало ясно, кто за перемирие». Российский проект мирной резолюции по Газе в ООН провалился

Небензя: голосование по резолюции в ООН показало, кто «за перемирие» в Израиле

Совет Безопасности ООН в очередной раз стал заложником устремлений западных стран. Об этом заявил постоянный представитель России по Всемирной организации Василий Небензя.

Дипломат таким образом прокомментировал итоги голосования по предложенному Москвой проекту ближневосточной резолюции.

Сегодняшнее голосование наглядно продемонстрировало, кто на самом деле выступает за немедленное перемирие, а кто преследует узкокорыстные политические цели

Василий Небензя постоянный представитель России при ООН

Ранее 17 октября Совбез ООН не смог единогласно принять документ. Против проголосовали США, Великобритания, Франция и Япония. Еще шесть стран воздержались. Резолюция призывала к немедленному прекращению огня и освобождению всех пленных, в ней также осуждалось насилие в отношении мирных граждан.

Причины демарша в ООН

Небензя предположил, что западные страны в ООН не поддержали проект резолюции по палестино-израильскому конфликту, потому что он был разработан Россией. Он подчеркнул, что в документе нет ничего, что можно было бы оспорить, поскольку резолюция «носит чисто гуманитарный характер». «Мы глубоко разочарованы результатами голосования», — прокомментировал решение СБ ООН дипломат. Постпред РФ также выразил сомнение, что Совет Безопасности ООН примет проект резолюции Бразилии по Газе.

В свою очередь американский постпред при организации Линда Томас-Гринфилд объяснила, что США не поддержали проект резолюции, так как документ не содержал осуждения действий палестинского движения ХАМАС.

Гуманитарная катастрофа

Постпред Палестины при ООН Рияд Мансур на заседании Совбеза ООН сообщил, что в результате эскалации палестино-израильского конфликта были уничтожены 3000 палестинцев, больше половины из которых — женщины и дети. Он также указал, что более миллиона жителей сектора Газа на фоне обстрелов со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были вынуждены покинуть свои дома.

Ранее Небензя предупредил, что Ближний Восток находится на грани полномасштабной войны и беспрецедентной гуманитарной катастрофы. Российский постпред сравнил блокаду Газы и неизбирательные обстрелы жилых кварталов с Ленинградом во время Второй мировой войны.

На фоне обстрелов Израилем палестинских территорий Иран заявил, что может вступить в конфликт. Министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян отметил, что Тегеран «рассматривает все возможности». Он подчеркнул, что ни одна из сторон не может быть равнодушной к обострению ситуации на Ближнем Востоке. Также дипломат допустил применение «любых превентивных мер» против Израиля уже в ближайшие часы.