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13:41, 17 октября 2023Мир

Посол рассказал о проработке возможной эвакуации россиян из сектора Газа

Посол Викторов: Москва прорабатывает возможную эвакуацию россиян из сектора Газа

Фото: Abed Rahim Khatib / Globallookpress.com

Москва следит за ситуацией в секторе Газа и прорабатывает возможную эвакуацию обратившихся россиян, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Внимательно следим за развитием ситуации на земле, прорабатываем возможность проведения эвакуации обратившихся за помощью российских граждан из зоны боевых действий, разумеется, речь идет, прежде всего, о секторе Газа», — заявил Викторов.

По его словам, все необходимые подготовительные меры приняты, российская сторона ждет открытия пограничного перехода, который находится на юге сектора Газа.

Викторов отметил, что гуманитарная ситуация в секторе Газа близка к хаосу и катастрофе, она не может быть решена за один день. Он напомнил о позиции России, которая неоднократно призывала к прекращению огня между сторонами конфликта.

17 октября радикальное палестинское движение ХАМАС заявило, что осуждает страны, которые проголосовали против российского проекта резолюции в Совете Безопасности ООН, призывающего к прекращению огня, открытию гуманитарных коридоров ради помощи мирному населению.

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