Путин заявил о невозможности подавить интересы России

Президент Путин заявил, что интересы России подавить невозможно

Президент России Владимир Путин заявил, что интересы России подавить невозможно, а зарубежным странам придется их учитывать. Слова главы государства опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram.

Таким образом российский лидер прокомментировал слова американского коллеги Джо Байдена о необходимости объединить силы Европы, чтобы подавить Путина.

«Дело не во мне лично. Дело в интересах страны. И подавить интересы России невозможно. Их придется учитывать», — пояснил глава государства.

Он подчеркнул, что Байдену и политическим элитам США нужно научиться уважать других, и, в таком случае, «никого не надо будет подавлять».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заявление Байдена. Он заявил, что у США нет объяснения данной позиции. «Они с трудом могут объяснить, зачем это нужно», — констатировал представитель Кремля.