Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:09, 17 октября 2023Россия

Путин заявил о невозможности подавить интересы России

Президент Путин заявил, что интересы России подавить невозможно

Фото: Gavriil Grigorov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил, что интересы России подавить невозможно, а зарубежным странам придется их учитывать. Слова главы государства опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram.

Таким образом российский лидер прокомментировал слова американского коллеги Джо Байдена о необходимости объединить силы Европы, чтобы подавить Путина.

«Дело не во мне лично. Дело в интересах страны. И подавить интересы России невозможно. Их придется учитывать», — пояснил глава государства.

Он подчеркнул, что Байдену и политическим элитам США нужно научиться уважать других, и, в таком случае, «никого не надо будет подавлять».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заявление Байдена. Он заявил, что у США нет объяснения данной позиции. «Они с трудом могут объяснить, зачем это нужно», — констатировал представитель Кремля.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    Названы особенности переданных Украине ракет ATACMS

    Сексолог назвал идеальную продолжительность прелюдии

    В Газе заявили о гибели более 500 человек из-за удара Израиля по больнице

    Проработавшая несколько лет у россиянки няня украла 15 миллионов рублей

    В Минске заверили в соблюдении обязательств по контролю над оружием

    Орбан назвал необнадеживающими слова Путина об Украине

    Крупнейшая на Земле река рекордно обмелела

    В российском регионе трое незнакомцев ограбили египтянина в машине

    Россиянина задержали за совершенное в 2002 году нападение с ножом

    53-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в откровенном наряде для глянца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости