В Кремле ответили на обещание Байдена подавить Путина

Песков: США с трудом могут объяснить, зачем им подавлять президента Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обещание американского лидера Джо Байдена подавить президента России Владимира Путина.. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков заявил, что у США нет объяснения данной позиции. «Они с трудом могут объяснить, зачем это нужно», — констатировал он.

Ранее Байден рассказал о своих политических планах, если будет избран на второй срок. Президент США сообщил, что планирует объединить всю Европу и подавить Путина.