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10:20, 17 октября 2023Мир

В Кремле ответили на обещание Байдена подавить Путина

Песков: США с трудом могут объяснить, зачем им подавлять президента Путина

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обещание американского лидера Джо Байдена подавить президента России Владимира Путина.. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков заявил, что у США нет объяснения данной позиции. «Они с трудом могут объяснить, зачем это нужно», — констатировал он.

Ранее Байден рассказал о своих политических планах, если будет избран на второй срок. Президент США сообщил, что планирует объединить всю Европу и подавить Путина.

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    Дарья Балацкая
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