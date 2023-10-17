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13:58, 17 октября 2023Мир

Российский посол сравнил данные о западном оружии у ХАМАС с надписью на заборе

Посол РФ Викторов сравнил данные о западном оружии у ХАМАС с надписью на заборе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Hatem Moussa / AP

Посол России в Израиле Анатолий Викторов прокомментировал сообщения о наличии у палестинского исламистского движения ХАМАС западного оружия, которое ранее поставлялось Украине. Об этом он высказался во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

Он указал на отсутствие информации о том, на чем основаны подобные сообщения, и сравнил их с надписью на заборе.

«Меня в детстве учили не читать надписи на заборах. Поэтому я предпочитаю не читать сейчас некоторые сообщения, в особенности в соцсетях. Что касается СМИ, фантастических предположений и версий, конечно, хватает. Не знаю, кто зачинщик этих версий, с территории Израиля или это отражение того, что скоординировано западной бюрократической машиной. Вообще, есть версии, что Россия в этом всем виновата, все организовала — [это] ничем не обоснованные обвинения», — заявил дипломат.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что сообщения о поставках российского вооружения движению ХАМАС, а также налаживании при содействии России производства стрелкового оружия и боеприпасов в секторе Газа являются спекуляцией стран Запада.

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    Георгий Нестеров
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