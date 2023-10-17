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07:12, 17 октября 2023Забота о себе

Сексолог объяснил причину мужских неудач в постели

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Страхи у мужчин, которые провоцируют неудачи в постели, возникают по разным причинам — от финансовых проблем до лишнего веса, рассказал консультант по сексуальным отношениям платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Керим Костоев. В беседе с «Лентой.ру» сексолог перечислил главные мужские интимные фобии.

То, как страхи влияют на сексуальную жизнь, зависит от самого мужчины, пояснил эксперт. Костоев отметил, что часто люди слишком долго размышляют о страхе, постоянно анализируют причины его появления. В результате воображаемые фобии превращаются в реальные неудачи в постели, добавил он.

Чаще всего мужчины опасаются, что являются плохими любовниками, переживают из-за размера пениса и симуляции партнерши. Их страшит импотенция, незапланированная беременность женщины, слишком короткий или, наоборот, длинный половой акт

Керим Костоевсексолог
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«Зрелому человеку неважно, что о нем будут думать в случае неудач, — добавил Костоев. — Он понимает их реальные причины и знает, как решить возникшие вопросы. Если проблемы можно решить, то незачем переживать. Если их нельзя решить, то переживать нет смысла».

Тем не менее если мужчина хочет избавиться от страхов, то ему потребуется поддержка партнерши, заверил Костоев. Общение, взаимопонимание и уважение, а также совместный поиск решений — все это поможет справиться с комплексами, добавил эксперт.

«Человек не всегда может разобраться в проблеме самостоятельно и даже с партнером. Поэтому не стоит забывать, что существуют консультанты по сексуальным отношениям, психологи и психиатры. Не надо загонять себя в замкнутый круг неразрешимых вопросов, обращайтесь за помощью», — призвал эксперт.

Ранее Керим Костоев дал советы россиянам, не желающим заниматься сексом. В первую очередь он рекомендовал составить четкий план дня.

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    Вера Владзиевская
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