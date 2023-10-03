Врач дал три совета не желающим заниматься сексом россиянам
Самой частой причиной, по которой взрослые люди не хотят заниматься сексом, является усталость. Она может возникать по разным причинам, однако все их можно устранить, отметил сексолог Керим Костоев в разговоре с «Лентой.ру». Кроме того, врач дал три совета россиянам, не желающим заниматься сексом.
В первую очередь он рекомендовал составить четкий план дня. В нем, по словам специалиста, должно быть не менее восьми часов сна и минимум час личного времени. «Составляйте график хотя бы в первое время, пока личная жизнь не наладится. Распишите, что может быть причиной усталости и можно ли снизить нагрузки. Также ищите способы релаксации. Лучше всего помогает активный отдых», — отметил сексолог.
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Второй причиной нежелания заниматься сексом Костоев назвал дефицит витаминов или гормональный сбой. Чтобы устранить эти проблемы, специалист посоветовал вести активный образ жизни и регулярно проходить медицинские обследования.
Однако, как уточнил сексолог, нередко такие рекомендации вызывают у людей раздражение, так как требуют изменения образа жизни, дисциплины и усилий. В таком случае стоит обращаться к психологу, который поможет разобраться в истинных причинах демотивации, призвал специалист.
«В то же время частота половых актов и желание заниматься сексом могут попросту зависеть от либидо. Некоторым секс требуется раз в две недели, но при этом они счастливы», — заключил Костоев.
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