«Ситуация безнадежна». Врачи посоветовали родным звезды КВН Сергея Сивохо проститься с ним

Работавшего с Зеленским шоумена Сивохо отключат от системы поддержки жизни

Звезда КВН, соратник президента Украины Сергей Сивохо находится при смерти. Об этом сообщила доцент факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова, член Общественной палаты России Анна Ревякина.

По ее информации, у 54-летнего шоумена на фоне сепсиса развилась полиорганная недостаточность, и из-за безнадежности ситуации его вероятнее всего вскоре отключат от системы поддержки жизни. Также в своем Telegram-канале она написала, что врачи посоветовали близким Сивохо попрощаться с ним.

Велика вероятность, что это его последние часы

Анна Ревякина член Общественной палаты России

По информации газеты «Комсомольская правда», в последнее время Сивохо сильно похудел, хотя на пике эстрадной карьеры весил немногим меньше 200 килограмм.

Юморист и политик

Будучи уроженцем Донецка, в Клубе веселых и находчивых Сивохо выступал за команду Донецкого политехнического института (ДПИ), позднее был участником команд «Дрим-тим», Сборная СНГ и Сборная XX века. После ухода из КВН он занялся продюсированием юмористических телешоу на украинском телевидении. В 2019 году Сивохо стал тренером проекта «Лига смеха», а также креативным продюсером ООО «Квартал 95», участником которой был будущий украинский лидер Владимир Зеленский.

Впоследствии Сивохо рассказывал, что, когда Зеленский заявил о своих политических амбициях, шоумен его публично поддержал, заявив, что они знакомы четверть века. В 2019 году юморист сам выдвигался в народные депутаты на выборах в Раду от партии «Слуга народа» по мажоритарному округу в Донецкой области, однако не набрал необходимого числа голосов.

Тем не менее, Сивохо занял пост советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. В его задачи входил вопрос реинтеграции и восстановления Донбасса.

На этой должности он заявил, что стремление к безопасности может привести к тому, что «закручивая гайки, Украина потеряет людей». Также он объявил о подготовке мирного урегулирования конфликта в Донбассе, но, когда он попытался представить его публике, украинские националисты избили его при невмешательстве полиции. После этого Зеленский снял друга с поста.