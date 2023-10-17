«Ситуация безнадежна». Врачи посоветовали родным звезды КВН Сергея Сивохо проститься с ним
Звезда КВН, соратник президента Украины Сергей Сивохо находится при смерти. Об этом сообщила доцент факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова, член Общественной палаты России Анна Ревякина.
По ее информации, у 54-летнего шоумена на фоне сепсиса развилась полиорганная недостаточность, и из-за безнадежности ситуации его вероятнее всего вскоре отключат от системы поддержки жизни. Также в своем Telegram-канале она написала, что врачи посоветовали близким Сивохо попрощаться с ним.
Велика вероятность, что это его последние часы
По информации газеты «Комсомольская правда», в последнее время Сивохо сильно похудел, хотя на пике эстрадной карьеры весил немногим меньше 200 килограмм.
Юморист и политик
Будучи уроженцем Донецка, в Клубе веселых и находчивых Сивохо выступал за команду Донецкого политехнического института (ДПИ), позднее был участником команд «Дрим-тим», Сборная СНГ и Сборная XX века. После ухода из КВН он занялся продюсированием юмористических телешоу на украинском телевидении. В 2019 году Сивохо стал тренером проекта «Лига смеха», а также креативным продюсером ООО «Квартал 95», участником которой был будущий украинский лидер Владимир Зеленский.
Впоследствии Сивохо рассказывал, что, когда Зеленский заявил о своих политических амбициях, шоумен его публично поддержал, заявив, что они знакомы четверть века. В 2019 году юморист сам выдвигался в народные депутаты на выборах в Раду от партии «Слуга народа» по мажоритарному округу в Донецкой области, однако не набрал необходимого числа голосов.
Тем не менее, Сивохо занял пост советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. В его задачи входил вопрос реинтеграции и восстановления Донбасса.
На этой должности он заявил, что стремление к безопасности может привести к тому, что «закручивая гайки, Украина потеряет людей». Также он объявил о подготовке мирного урегулирования конфликта в Донбассе, но, когда он попытался представить его публике, украинские националисты избили его при невмешательстве полиции. После этого Зеленский снял друга с поста.