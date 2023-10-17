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20:21, 17 октября 2023Экономика

Венгрия пригрозила Болгарии из-за антироссийского налога

Глава МИД Сийярто: Венгрия ответит Болгарии на ввод налога на российский газ

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто счел враждебным шагом ввод властями Болгарии налога на транзит российского газа в страны Евросоюза. Его слова приводит Bloomberg.

Сийярто уточнил, что Болгария объявила об этой мере без предварительного уведомления венгерских партнеров, хотя те также используют балканский трубопровод для импорта российского газа. На этом фоне министр пообещал проработать совместно с властями Сербии ответные меры на подобные действия Софии. При этом Сийярто не стал раскрывать, какие именно шаги намерен предпринять.

«Мы не собираемся оставлять этот шаг (ввод властями Болгарии налога на транзит российского газа в ЕС — прим. «Ленты.ру») без ответа», — заключил он после встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.

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О введении налога на транзит газа российского происхождения через территорию Болгарии стало известно 13 октября. Соответствующий законопроект, одобренный местными парламентариями, вступил в силу в незамедлительном порядке. Согласно его основным положениям, размер сбора за каждый поступающий мегаватт-час (около 100 кубометров) подобного газа составит 20 левов, или около 10,76 доллара.

До этого Bloomberg сообщало о намерении болгарских властей запретить поставки российской нефти на местный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Нефтохим Бургас», принадлежащий «Лукойлу». Полностью прекратить импорт планируется к октябрю 2024-го. Подобное решение местных парламентариев было обусловлено тем, что санкции ЕС подразумевают запрет на морской импорт российской нефти для всех государств блока до конца 2024 года.

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    Анатолий Акулов
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