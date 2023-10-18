В России назвали антигуманным преступлением удар по больнице в секторе Газа

Сенатор Карасин назвал серьезным преступлением удар по больнице в секторе Газа

Удар по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа — это антигуманное серьезное преступление. Такую оценку произошедшему в беседе с «Лентой.ру» дал председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

«Это чрезвычайно серьезное преступление, которое надо внимательно изучить, и этим занимается международное сообщество. Российская Федерация выступила инициатором и создала созыв Совета Безопасности ООН, который должен пройти сегодня для того, чтобы обсудить и принять решение по этим вопросам», — добавил он.

Также Карасин отметил, что торопиться с выводами и обвинять одну из сторон в случившемся не стоит. «Потому что в таких критических ситуациях торопливость не нужна», — заключил сенатор.

В результате атаки на медучреждение в секторе Газа лишились жизни 800 человек.

Израиль обвинил в нанесении удара по больнице палестинскую группировку «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России). Как утверждают в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), взрыв в медучреждении произошел в результате неудачного запуска ракет ХАМАС, которое хотело обстрелять территорию Израиля.

ХАМАС же обвиняет в ракетном ударе по больнице Израиль. Как заявил глава политбюро палестинского движения Исмаил Хания, ответственность за преступления, которые были совершены Израилем в секторе Газа, несут США, при этом Вашингтон «прикрывает израильскую агрессию».

