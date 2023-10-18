Карпин сделал главный вывод по матчам с Камеруном и Кенией

Карпин заявил, что после матчей в октябре определился с обоймой игроков сборной

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о главном выводе, который он сделал по итогам товарищеских матчей с Камеруном и Кенией. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам специалиста, он определился с обоймой футболистов, способных играть на высоком уровне. «Наверное, мы ее и раньше представляли, но прошедшие матчи укрепили это впечатление. У нас есть игроки, способные выдерживать интенсивность и нагрузку, которую предлагают команды уровня чемпионата мира», — заявил Карпин.

Матч с Кенией прошел 16 октября. Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе россиян отличились Александр Соболев и Иван Обляков.

Игра с Камеруном состоялась на четыре дня раньше. Россияне одержали победу с минимальным счетом благодаря голу Федора Чалова.