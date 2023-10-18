Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Енисей
Сегодня
15:30 (Мск)
Локомотив-Кубань
Единая лига ВТБ|1-й этап
Витязь
Сегодня
19:00 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Оттава Сенаторз
Завтра
02:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз
Завтра
02:30 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
11:57, 18 октября 2023Спорт

Карпин сделал главный вывод по матчам с Камеруном и Кенией

Карпин заявил, что после матчей в октябре определился с обоймой игроков сборной

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о главном выводе, который он сделал по итогам товарищеских матчей с Камеруном и Кенией. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам специалиста, он определился с обоймой футболистов, способных играть на высоком уровне. «Наверное, мы ее и раньше представляли, но прошедшие матчи укрепили это впечатление. У нас есть игроки, способные выдерживать интенсивность и нагрузку, которую предлагают команды уровня чемпионата мира», — заявил Карпин.

Матч с Кенией прошел 16 октября. Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе россиян отличились Александр Соболев и Иван Обляков.

Игра с Камеруном состоялась на четыре дня раньше. Россияне одержали победу с минимальным счетом благодаря голу Федора Чалова.

Что думаешь? Оцени!
    Алексей Гусев
    Обсудить
    Последние новости

    «Самый смертоносный день» Сотни человек погибли после удара по больнице в Газе. Кого винят в трагедии?

    Участвовавший в СВО россиянин с позывным Путин рассказал о спасшей его иконе

    В Германии предложили связать получение гражданства ФРГ с признанием Израиля

    Разин признался в страхе за проклятых им коллег

    Врач развеяла мифы о провоцирующих появление прыщей продуктах

    Нарисовавший свиную голову у квартиры российского военкора объяснился на видео

    Льготные ипотечники стали нарушать закон

    Украинский суд признал незаконным задержание мобилизованного военкоматом

    Стало известно о планах проведения переговоров по формуле Зеленского на Мальте

    Байден прокомментировал инцидент с больницей в Газе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости