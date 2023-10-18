Космонавты осмотрели место российской утечки на МКС европейским манипулятором

«Роскосмос»: космонавты осмотрели место утечки на МКС роботом-манипулятором ERA

Космонавты осмотрели место утечки теплоносителя из радиатора-теплообменника российского лабораторного модуля «Наука» на внешней поверхности Международной космической станции (МКС). Об этом со ссылкой на госкорпорацию Роскосмос сообщает ТАСС.

Отмечается, что осмотр проведен с борта МКС посредством европейского робота-манипулятора European Robotic Arm (ERA).

Изучение места утечки планируется продолжить 25 октября, когда космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб выйдут в открытый космос.

11 октября в НАСА сообщили о прекращении утечки теплоносителя на внешней поверхности российского модуля «Наука».

Утечку диспетчеры американского космического агентства заметили 9 октября.

Как пишет издание SpaceNews, произошедшее стало третьей за год проблемой с российским оборудованием на МКС.