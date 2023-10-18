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12:36, 18 октября 2023Мир

Лавров прибыл с визитом в Северную Корею

Глава МИД России Лавров прибыл с визитом в Северную Корею

Фото: Sergei Ilnitsky / Pool / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с анонсированным визитом в Северную Корею. Об этом сообщает РИА Новости.

Визит главы российского дипломатического ведомства продлится два дня. В ходе визита запланированы переговоры Лаврова с главой МИД КНДР Цой Сон Хи.

Ранее министр иностранный дел России заявил, что Москва планирует развивать равноправное стратегическое взаимодействие с КНДР, несмотря на санкции со стороны Совета Безопасности ООН в отношении Пхеньяна.

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    Семен Александров
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