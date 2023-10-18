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09:15, 18 октября 2023Спорт

Месси стал лучшим бомбардиром квалификации чемпионата мира в Южной Америке

Аргентинец Лионель Месси стал лучшим бомбардиром квалификации ЧМ в Южной Америке

Фото: Sebastian Castaneda / Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил новый рекорд южноамериканских матчей отбора на чемпионат мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

18 октября сборная Аргентины победила Перу в четвертом туре квалификации чемпионата мира 2026 года. Встреча завершилась со счетом 2:0. Месси отметился дублем.

Таким образом, 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром континентальной квалификации чемпионата мира. На счету футболиста 31 забитый мяч.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале команда обыграла Францию в серии послематчевых пенальти. Звание лучшего футболиста мундиаля получил аргентинский капитан Месси.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Всего на турнире сыграют 48 команд.

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    Дарья Коршунова
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