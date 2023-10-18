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19:49, 18 октября 2023Из жизни

Водителю прислали штраф в 136 миллионов рублей за одно превышение скорости

В США водителю прислали квитанцию на штраф в $1,4 млн за превышение скорости

Фото: Amber Kipp / Unsplash

Жителю США прислали штраф в 1,4 миллиона долларов (136 миллионов рублей) за превышение скорости на 56 километров в час. Об этом сообщает People.

Электронную квитанцию на огромную сумму получил Коннор Кейто из города Саванна, штат Джорджия. Водитель знал, что нарушил правила, однако не ожидал, что должен будет заплатить почти полтора миллиона. Он позвонил в суд. «Я спросил: "Возможно, это просто опечатка?". Женщина ответила: "Нет, сэр, вы должны либо заплатить сумму, указанную в квитанции, либо явиться в суд 21 декабря в 13:30"», — рассказал Кейто.

Однако вскоре выяснилось, что гигантские штрафы — уловка властей, цель которой — заставить правонарушителя явиться в суд. На самом деле выписывающая штраф программа автоматически добавляет в сумму штрафа 999 999,99 долларов США и плюсует к ним пошлину штата. Реальный штраф за превышение скорости не может превышать 1000 долларов.

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Представитель городской администрации Саванны заявил, что подобные штрафы приходят всем нарушителям, которые превысили скорость на 35 миль в час (56 километров в час) и более. Автомобиль Кейто двигался со скоростью 144 километра в час в зоне, где нельзя ехать быстрее 90 километров в час.

Ранее сообщалось, что в Финляндии водитель получил штраф в размере 129,5 тысячи евро. Полиция остановила Андерса Виклефа, когда он ехал со скоростью 82 километра в час в зоне, где нельзя было разгоняться быстрее 50 километров в час.

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    Никита Савин
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