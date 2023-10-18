Путин пожелал КНР успехов в реализации планов развития

Путин пожелал Китаю дальнейших успехов в реализации планов развития

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Один пояс — один путь» в Пекине пожелал Китаю дальнейших успехов в реализации планов развития. Его слова приводит РИА Новости.

Путин подчеркнул, что при объемах, которые были инициированы председателем КНР 10 лет назад, «трудно рассчитывать на то, что все получится» — но у страны это получается. Политик пожелал успехов Китаю в осуществлении планов.

Российский лидер прилетел в Китай 17 октября. Уточняется, что Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом. Также он проведет ряд двусторонних встреч, одна из которых — с председателем КНР Си Цзиньпином — запланирована на 18 октября.