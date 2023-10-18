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06:43, 18 октября 2023Экономика

Путин предложил странам сотрудничество по Северному морскому пути

Путин пригласил страны сотрудничать по Северному морскому пути
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Россия предложил заинтересованным странам сотрудничество в развитии Северного морского пути. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Один пояс — один путь» в Пекине, передает РИА Новости.

«Скажу больше: мы приглашаем заинтересованные государства к прямому участию в его развитии» — заявил российский глава.

Политик уточнил, что Россия готова обеспечить надежную ледовую проводку, снабжение и связь.

Путин подчеркнул, что уже с 2024 года навигация для грузовых судов ледового класса на всем протяжении Северного морского пути станет круглогодичной.

Российский лидер прилетел в Китай 17 октября. Уточняется, что Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом. Также он проведет ряд двусторонних встреч, одна из которых — с председателем КНР Си Цзиньпином — запланирована на 18 октября.

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    Юлия Мискевич
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