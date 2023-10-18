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00:39, 18 октября 2023Интернет и СМИ

Раскрыто количество переданных Киеву ракет ATACMS

AP: США передали ВСУ менее дюжины дальнобойных ракет ATACMS

Фото: Handout / Reuters

США передали Вооруженным силам Украины (ВСУ) менее дюжины ракет дальнего действия Army Tactical Missile System (ATACMS). Такое количество раскрыло агентство Associated Press (AP).

Ранее другие западные СМИ, такие как CNN, рассказали, что США тайно передали Киеву дальнобойные ракеты, чтобы застать Россию врасплох. Также тайную передачу ATACMS на Украину подтвердила газета The Wall Street Journal. По мнению источников американского издания, этот вид вооружений в случае применения повысит потенциал и оперативные возможности украинского наступления.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ впервые применили ракеты США ATACMS и что они «себя показали». Кроме того, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что Киев уже атаковал боеприпасами ATACMS Бердянск в ночь на 17 октября. При этом никакой информации о разрушениях от российской стороны не поступало.

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    Александра Синицына
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