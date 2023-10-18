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07:57, 18 октября 2023Экономика

Россия и КНР подписали крупнейший контракт на поставку зерновых

Россия и КНР подписали контракт на поставку зерновых на сумму около $25,7 млрд

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Россия и КНР подписали крупнейший контракт на поставку зерновых. Об этом сообщает лидер инициативы «Новый сухопутный зерновой коридор» Карен Овсепян, передает ТАСС.

Овсепян рассказал, что сумма контракта составляет почти 2,5 триллиона рублей (25,7 миллиарда долларов). Сделка подразумевает поставку 70 миллионов тонн зерновых, зернобобовых и масляничных грузов в течение 12 лет, отметил он.

Чиновник подчеркнул, что эта инициатива поспособствует нормализации экспортной структуры в рамках «Пояса и пути».

Российский лидер прилетел в Китай 17 октября. Уточняется, что Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом. Также он проведет ряд двусторонних встреч, одна из которых — с председателем КНР Си Цзиньпином — запланирована на 18 октября.

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    Юлия Мискевич
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