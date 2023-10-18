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14:08, 18 октября 2023Россия

Шойгу допустил размещение баз НАТО в Финляндии и Швеции

Шойгу допустил размещение баз НАТО в Финляндии и Швеции в ближайшем будущем

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Базы Североатлантического альянса в ближайшем будущем могут появиться в Финляндии и Швеции. Это допустил министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи с коллегами из Белоруссии, пишет ТАСС.

По его мнению, помимо коалиционных военных баз НАТО в этих двух странах могут появиться ударные виды вооружений. «Вступление Финляндии в Североатлантический альянс и проведение совместных мероприятий на территории Швеции создали дополнительный очаг напряженности», — добавил министр.

Шойгу также отчитался об укреплении Россией западных рубежей в ответ на поставки Украине высокоточных ракет из США, а также в ответ на перспективу передачи истребителей F-16.

Ранее министр обороны предупредил, что НАТО может разместить в Финляндии оружие, угрожающее стратегически важным объектам в глубоких тылах северо-западных регионов России.

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    Анастасия Шейкина
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