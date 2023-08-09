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13:22, 9 августа 2023Мир

Шойгу предупредил об угрозе глубоким российским тылам со стороны Финляндии

Шойгу: НАТО может разместить в Финляндии оружие, угрожающее глубоким тылам РФ

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

НАТО может разместить в Финлянди оружие, угрожающее стратегически важным объектам в глубоких тылах северо-западных регионов России. С таким заявлением выступил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, его цитирует РИА Новости.

«На финской территории вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО», — сказал российский министр обороны, отметив, что эти вооружения «способны на значительную глубину поражать критически важные объекты на Северо-Западе России».

Ранее финский дипломат и министр страны Яакко Илониеми заявил, что в России должны произойти политические изменения для восстановления отношений между Москвой и Хельсинки. По его словам, нынешние российско-финские отношения пребывают «в худшем состоянии за последние десятилетия».

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    Глеб Бажуткин
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