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11:01, 19 октября 2023Спорт

Овечкин порассуждал о шансах выиграть золото Олимпиады

Александр Овечкин заявил, что скорее выиграет второй Кубок Стэнли, чем Олимпиаду

Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин порассуждал о своих шансах выиграть золото Олимпийских игр. Его слова приводит РБК в своем Telegram-канале.

Хоккеист заявил, что на данный момент он с большей вероятностью выиграет второй Кубок Стэнли в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), чем Олимпиаду. Кроме того, в рамках блица спортсмен ответил на вопрос о выборе между «Вашингтоном» и «Динамо», отдав предпочтение бело-голубым.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от канадца Уэйна Гретцки на 72 гола. На счету россиянина 822 заброшенные шайбы. Он обошел по этому показателю занимающего третье место канадца Горди Хоу.

Россиянин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. В составе сборной России форвард выступил на трех Олимпиадах (2006, 2010, 2014), ни разу не поднявшись на пьедестал.

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    Ксения Курашкина
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