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02:45, 20 октября 2023Мир

США сочли неуместным международное расследование удара по больнице в Газе

Госдеп счел неуместным международное расследование удара по больнице «Аль-Ахли»

Фото: Planet Labs PBC / Reuters

Соединенные Штаты не считают уместным проведение международного расследования удара по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Израиль уже предоставил достаточно существенных свидетельств», — подчеркнул он. Представитель американского ведомства также отметил, что власти США проводят свою оценку произошедшего.

Ранее Министерство обороны США заявило о готовности поделиться своими данными об атаке на больницу в Газе.

17 октября был нанесен удар по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа, где укрывались люди. Израиль обвинил в нанесении удара по больнице палестинскую группировку «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России). В свою очередь, ХАМАС обвиняет в ракетном ударе по больнице Израиль.

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      Марина Совина
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