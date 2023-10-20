США сочли неуместным международное расследование удара по больнице в Газе

Госдеп счел неуместным международное расследование удара по больнице «Аль-Ахли»

Соединенные Штаты не считают уместным проведение международного расследования удара по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Израиль уже предоставил достаточно существенных свидетельств», — подчеркнул он. Представитель американского ведомства также отметил, что власти США проводят свою оценку произошедшего.

Ранее Министерство обороны США заявило о готовности поделиться своими данными об атаке на больницу в Газе.

17 октября был нанесен удар по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа, где укрывались люди. Израиль обвинил в нанесении удара по больнице палестинскую группировку «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России). В свою очередь, ХАМАС обвиняет в ракетном ударе по больнице Израиль.