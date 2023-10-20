Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова умерла в 58 лет. Что стало причиной смерти титулованной спортсменки?

Mash: предварительная причина смерти Анфисы Резцовой — остановка сердца

Предварительная причина смерти трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой — остановка сердца. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, Резцова обратилась к медикам 15 октября. Отмечается, что она находилась в состоянии депрессии и злоупотребляла алкоголем.

Как стало известно Telegram-каналу Baza, Резцова была доставлена в больницу на скорой без сознания. 20 октября ее должны были перевезти в другое медицинское учреждение.

О смерти Резцовой стало известно 20 октября

Бывший муж спортсменки Леонид Резцов заявил, что Резцова была госпитализирована 15 октября. По его словам, она скончалась вечером 19 октября в реанимации, не приходя в сознание.

О случившемся мы узнали только сегодня, все документы мы получим завтра — ни с реанимацией, ни с патологоанатомом мы не связывались Леонид Резцов

В спортивном мире Резцову назвали неповторимой и выдающейся спортсменкой

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга и двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил «Матч ТВ», что Резцова оставила яркий след не только в советском и российском спорте, но и в мировом.

Сначала стать олимпийской чемпионкой в одном виде, а затем дважды в кардинально другом виде. Это очень тяжело Дмитрий Васильев

Двукратный призер Олимпийских игр Владимир Драчев в разговоре с ТАСС назвал Резцову уникальной спортсменкой. Он отметил, что несмотря на сложный характер, Резцова всегда была нацелена только на победу.

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков в комментарии «Матч ТВ» назвал Резцову эпохой в мировом спорте.

Анфиса была очень честным и откровенным человеком, по многим вопросам высказывалась от души, спорила, была открытой Александр Жуков

В марте 2023 года Резцова перенесла сердечный приступ

28 марта Резцова заявила, что ее госпитализировали после перенесенного сердечного приступа. Она рассказала, что неожиданно упала в обморок дома, после чего попала в больницу для обследования.

Резцова выигрывала Олимпийские игры как в лыжных гонках, так и в биатлоне

На Играх в 1988 году Резцова выступала в лыжных гонках и завоевала золотую медаль в эстафете, а также серебро в индивидуальной гонке на 20 километров. Также в ее активе три золота и два серебра на лыжных чемпионатах мира.

В биатлон Резцова перешла в сезоне-1990/1991. После этого она выиграла еще два золота Олимпиады: в спринте в 1992-м и эстафете в 1994-м. Кроме того, спортсменка завоевала серебро в эстафете в 1992 году.

