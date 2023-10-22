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01:55, 22 октября 2023Наука и техника

В США раскрыли опасность ракет ATACMS

RS: ракеты ATACMS крайне опасны для мирного населения Украины

Фото: Reuters

Член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи назвал безответственной поставку американских ракет ATACMS Украине. Об этом он написал в статье для журнала Responsible Statecraft.

Пичи раскрыл опасность ракет ATACMS и подчеркнул, что они представляют угрозу для мирного населения Украины.

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«Решение администрации [президента США Джо] Байдена поставить Украине ракеты ATACMS с кассетной боевой частью игнорирует многие десятилетия человеческих страданий из-за оружия неизбирательного действия», — отметил он.

О тайной передаче американских ATACMS Украине 17 октября написала газета The Wall Street Journal. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) подтвердил, что Киев уже использовал их в боевых действиях.

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