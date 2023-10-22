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12:58, 22 октября 2023Экономика

В Европе оценили идею продления потолка цен на газ

FT: в ЕС обсуждают продление потолка цен на газ на фоне войны на Ближнем Востоке

Фото: Unsplash

Еврокомиссия в ходе обсуждения идеи продления потолка цен на газ потребовала увеличить срок действия меры, отметив, что с момента ее вступления в силу были отмечены только положительные результаты. Однако дипломаты сомневаются в такой необходимости на фоне потенциальных рисков из-за нестабильной международной ситуации, пишет Financial Times (FT).

В частности, угрожать газовой стабильности Европы может военный конфликт на Ближнем Востоке. В блоке отметили, что предсказать развитие ситуации невозможно, а значит, импорт энергоносителей из региона может оказаться под угрозой, а цены на газ снова резко вырастут.

Еще одной проблемой являются потенциальные акты саботажа, как, например, на газопроводе Balticconnector, соединяющем Эстонию и Финляндию. По словам собеседников FT, газопровод был «саботирован» и «было бы хорошо иметь страховку» на подобные случаи.

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За продление меры выступила Германия, а против нее высказались Бельгия, Нидерланды, Дания, Эстония и Финляндия.

Динамический потолок цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час (около 2 тысяч долларов за тысячу кубометров) заработал в Евросоюзе 15 февраля. Механизм запускается, если в течение трех дней стоимость газа на хабе TTF в Нидерландах превышает этот показатель и одновременно оказывается на 35 евро выше, чем средняя стоимость сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке. На момент написания новости газ торгуется на лондонской бирже ICE на уровне 50,4 евро за мегаватт-час, или 558 долларов за тысячу кубометров.

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      Мария Грушко
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