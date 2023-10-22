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13:04, 22 октября 2023Интернет и СМИ

Иван Ургант поднял цены на корпоративы в два раза

Mash: Ургант поднял цены на корпоратив в 2 раза по сравнению с январем 2022 года

Фото: Unsplash

Российский телеведущий Иван Ургант повысил стоимость проведения корпоративов. Об этом заявляет Mash.

Утверждается, что Ургант поднял цены на корпоративы в два раза по сравнению с январем 2022 года. Минимальный гонорар, как заявляется в публикации, — семь миллионов рублей.

Соведущий Урганта по шоу «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев, по данным Mash, может обойтись желающим пригласить его в
сумму от 1,62 миллиона рублей. «Группа "Фрукты" — под вопросом, часть кавер-бэнда все еще в релокации. Плюс придется отдать за юмористический сценарий 550 тысяч и еще полмиллиона продюсерам и менеджерам», — добавили в Mash. Итого корпоратив может обойтись в 12 миллионов рублей, подсчитали в издании.

Ранее отец Ивана Урганта, актер и телеведущий Андрей Ургант высказался об «отмене» сына в России. Он счел, что программу «Вечерний Ургант» на Первом канале закрыли на «всякий случай». По мнению Урганта-старшего, чиновники на местах также «на всякий случай» не дают выступать его сыну.

Вечернее шоу с Иваном Ургантом не выходит в эфир с конца февраля 2022 года. В СМИ неоднократно появлялись утверждения о закрытии передачи, однако Первый канал их опровергал.

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      Олег Давыдов
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