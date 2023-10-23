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11:29, 23 октября 2023Культура

Аккаунты Газманова и Лепса на сервисе Spotify взломали

Аккаунты Олега Газманова и Григория Лепса на сервисе Spotify взломали

Фото: Danny Moloshok / Unsplash

Аккаунты российских исполнителей Григория Лепса и Олега Газманова взломали на музыкальном сервисе Spotify. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что вместо фотографий певцов на их страницах появились фото украинского рэпера Clonnex (настоящее имя — Северин Наконечный) из Львова, а также проукраинские лозунги и скриншоты из компьютерной игры. Примечательно, что композиции российских артистов остались доступны.

Ранее стали известны гонорары звезд за выступления в новогоднюю ночь. Самыми высокооплачиваемыми артистами являются Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Баста и Полина Гагарина, стоимость концерта которых в Новый год варьируется от 7 до 10 миллионов рублей.

По словам известного продюсера Ильи Саглиани, бронирование звезд на новогодние корпоративы начинается с середины октября. Он добавил, что большим спросом пользуются звезды девяностых и нулевых годов, а также исполнители, придерживающиеся патриотической позиции.

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      Анастасия Астахова
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