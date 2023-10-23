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10:17, 23 октября 2023Экономика

Регионам России предрекли проблемы с повышением зарплат бюджетников

Госдума увидела риск нехватки денег в регионах на повышение зарплат бюджетников

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Власти бедных регионов России могут самостоятельно не справиться с ростом расходов на повышение зарплат бюджетникам. О потенциальных проблемах предупредили в комитете Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению в отзыве на проект федерального бюджета.

Депутаты предрекли, что с ускорением инфляции и ростом МРОТ некоторым муниципалитетам страны не хватит собственных доходов и дотаций из федерального бюджета. В связи с отмеченными рисками в Госдуме попросили правительство предоставить расчеты, в которых будет видно, достаточно ли дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и на частичную компенсацию расходов на повышение зарплат бюджетников.

Опасения депутатов обоснованы, уверен директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. По его словам, регионы в среднем тратят до половины имеющихся денежных средств на зарплаты работников бюджетной сферы. Он также отметил, что формально регионы не должны поднимать оклады вслед за решением правительства повысить зарплаты работникам федеральных учреждений, однако на них «сваливается скрытый мандат» — повысить зарплаты остальным, чтобы не оставить их в «ущемленном» положении. Кроме того, регионы вынуждены поддерживать доходы бюджетников в пропорции к среднему уровню региона, согласно указу президента от мая 2012 года.

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Эксперт добавил, что дополнительные проблемы создает резкое сокращение финансовой поддержки регионов из федерального бюджета в 2024 году. Если риски нехватки средств реализуются, регионы начнут брать кредиты и увеличивать госдолг. Также властям придется увеличивать дотации регионам из федбюджета в течение следующего года. Особые опасения вызывает то, что сейчас бюджетные кредиты составляют уже более трех четвертей регионального госдолга, а, значит, практически все субъекты теперь должны Федерации, подчеркнул Климанов.

Счетная палата ранее предупредила, что расходы федерального бюджета России на обслуживание госдолга к 2026 году превысят совокупные траты на здравоохранение и образование. Аудиторы подсчитали, что через три года выплаты по долгу превысят уровень 2023 года в 2,2 раза.

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      Мария Грушко
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