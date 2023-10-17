Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:48, 17 октября 2023Экономика

Выплаты по госдолгу России начнут превышать расходы на медицину

Счетная палата сообщила о превышении выплат по госдолгу расходов на образование

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Расходы федерального бюджета России на обслуживание госдолга к 2026 году превысят совокупные траты на здравоохранение и образование. Об этом говорится в отзыве Счетной палаты на проект нового бюджета, предусматривающего резкий рост доходов и расходов, пишет «Коммерсантъ».

Аудиторы подсчитали, что через три года выплаты по долгу превысят уровень 2023 года в 2,2 раза. Вместе с тем, если учитывать ожидаемую инфляцию, то на образование в 2024 году предлагается потратить примерно столько же, сколько в 2023-м, а на медицину даже немного меньше.

Как указала исполняющая обязанности главы Счетной палаты Галина Изотова, бюджетные расходы в 2024 году вырастут в два раза по сравнению с 2019 годом, а вот прогнозы ведомств по показателям, обеспечивающим такой результат, противоречивы.

В частности, вопросы у аудиторов вызвала несопоставимость макропрогнозов Минэкономразвития и Центробанка, а также отсутствие объяснения от Минфина по поводу корректировки бюджетного правила. Новая цена отсечения предполагается на уровне 60 долларов за баррель нефти, хотя неясно, где гарантия достижения таких уровней.

Материалы по теме:
В России предлагают повысить минимальную цену на водку. Сколько будет стоить бутылка?
В России предлагают повысить минимальную цену на водку.Сколько будет стоить бутылка?
16 октября 2023
Доллар и евро растут. Чего ждать рублю через месяц или год?
Доллар и евро растут.Чего ждать рублю через месяц или год?
11 октября 2023

В совокупности ряд факторов приведет к тому, что в 2024 году казна может недополучить 119,3 миллиарда рублей, в 2025-м — 129 миллиарда, а в 2026-м — 151,7 миллиарда рублей. В свою очередь в Минфине считают, что целей удастся достичь за счет роста собираемости налогов на 14 процентов. По словам замглавы ведомства Алексея Сазанова, увеличивать ставки налогов в ближайшие годы не планируют.

До этого глава Минфина Антон Силуанов опроверг представление, что бюджет России станет военным. Он признал, что расходы на силовые ведомства достигнут рекордных значений, но подчеркнул, что социальному направлению все равно будет отдаваться приоритет.

Что думаешь? Оцени!
    Платон Щукин
    Обсудить
    Последние новости

    Россия выходит из договора о запрете испытаний ядерного оружия. Что об этом говорил Путин?

    На Украине заявили о выполнении требований для вступления в Евросоюз

    Стало известно о запрете тренерам работать с бросившим партнершу фигуристом

    Полковник объяснил сложность перехвата американских бомб GLSDB

    В российском регионе возбудили дело после изнасилования посетителя кафе шваброй

    В США заявили об ответственности Зеленского за массовую гибель людей

    Военкор рассказал о ситуации на фронте в преддверии зимы

    Актера Кирилла Сафонова потребовали признать иноагентом

    Назван простой способ защитить зрение

    В Петербурге сотрудница бара бросилась врукопашную на гостя и попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости