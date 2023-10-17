Выплаты по госдолгу России начнут превышать расходы на медицину

Счетная палата сообщила о превышении выплат по госдолгу расходов на образование

Расходы федерального бюджета России на обслуживание госдолга к 2026 году превысят совокупные траты на здравоохранение и образование. Об этом говорится в отзыве Счетной палаты на проект нового бюджета, предусматривающего резкий рост доходов и расходов, пишет «Коммерсантъ».

Аудиторы подсчитали, что через три года выплаты по долгу превысят уровень 2023 года в 2,2 раза. Вместе с тем, если учитывать ожидаемую инфляцию, то на образование в 2024 году предлагается потратить примерно столько же, сколько в 2023-м, а на медицину даже немного меньше.

Как указала исполняющая обязанности главы Счетной палаты Галина Изотова, бюджетные расходы в 2024 году вырастут в два раза по сравнению с 2019 годом, а вот прогнозы ведомств по показателям, обеспечивающим такой результат, противоречивы.

В частности, вопросы у аудиторов вызвала несопоставимость макропрогнозов Минэкономразвития и Центробанка, а также отсутствие объяснения от Минфина по поводу корректировки бюджетного правила. Новая цена отсечения предполагается на уровне 60 долларов за баррель нефти, хотя неясно, где гарантия достижения таких уровней.

В совокупности ряд факторов приведет к тому, что в 2024 году казна может недополучить 119,3 миллиарда рублей, в 2025-м — 129 миллиарда, а в 2026-м — 151,7 миллиарда рублей. В свою очередь в Минфине считают, что целей удастся достичь за счет роста собираемости налогов на 14 процентов. По словам замглавы ведомства Алексея Сазанова, увеличивать ставки налогов в ближайшие годы не планируют.

До этого глава Минфина Антон Силуанов опроверг представление, что бюджет России станет военным. Он признал, что расходы на силовые ведомства достигнут рекордных значений, но подчеркнул, что социальному направлению все равно будет отдаваться приоритет.