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15:50, 23 октября 2023Силовые структуры

Экс-глава правительства Северной Осетии получил восемь лет колонии за растрату

Суд дал 8 лет тюрьмы экс-главе правительства Северной Осетии Такоеву за растрату

Фото: Пресс-служба Басманного суда / РИА Новости

Суд в Москве приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего главу правительства Северной Осетии Сергея Такоева и экс-министра туризма республики Алана Диамбекова, виновных в растрате 180 миллионов рублей бюджетных средств. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре.

В отношении них было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 («Растрата с использованием служебного положения в особо крупном размере») УК РФ. Они будут обязаны выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. Кроме того, их подельники получили от шести лет лишения свободы и штрафы на суммы более 400 тысяч рублей. Все фигуранты будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Судом установлено, что осужденные Такоев и Диамбеков с помощью сообщников обеспечили заключение с директором Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования госконтракта на приобретение недвижимости по завышенной стоимости. Своими действиями чиновники причинили ущерб республиканскому бюджету в размере 180 миллионов рублей. Их задержали 10 августа 2021 года.

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