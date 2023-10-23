Фитнес-тренер посоветовала простой комплекс упражнений для здоровой спины

Тренер Петрова рассказала о комплексе упражнений для поддержания здоровья спины

Фитнес-тренер Анастасия Петрова рассказала в разговоре с «Лентой.ру» о простом комплексе упражнений для поддержания здоровья спины.

Исходное положение для всех упражнений — стоя, спина прямая, ноги на ширине тазобедренных суставов, макушка тянется наверх. Движения выполняются медленно, по десять раз в каждую сторону.

Начать эксперт посоветовала со следующего упражнения: руки вытянуты перед собой, на вдохе разводим их в стороны параллельно полу, раскрываем грудную клетку и сводим лопатки. На выдохе собираем руки и тянемся ими вперед, скругляя спину и поджимая ягодицы.

Затем Петрова рекомендовала делать боковые наклоны. «Руки вдоль корпуса. Сохраняя положение таза, на выдохе делаем боковой наклон, скользя ладонью по внешней поверхности бедра, вытягивая бок. Рукой старайтесь дотянуться до внешней части колена. На вдохе возвращаемся в исходное положение», — описала она правильную технику выполнения упражнения.

Еще одно упражнение, которое рекомендует тренер, — имитация стрельбы из лука. Для начала выпрямляем руки перед собой параллельно полу ладонями друг на друга, плечи опущены. Далее на выдохе сгибаем правую руку и уводим локоть за спину, будто натягивая тетиву лука, при этом подтягивая правую лопатку к позвоночнику, а на вдохе возвращаемся в исходное положение. Таз должен оставаться стабилен.

По словам Петровой, эти простые упражнения помогут восстановить кровообращение, улучшить подвижность позвоночника и убрать зажимы. Их можно выполнять как утром, так и во время перерыва на работе.

Ранее фитнес-тренер Светлана Бутова посоветовала упражнения для растяжки спины. Она предложила для этого принять позу ребенка: сесть на колени, опустить ягодицы на пятки, затем наклониться вперед и максимально вытянуть руки вперед.