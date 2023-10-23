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16:50, 23 октября 2023Экономика

Американский нефтяной гигант купил крупного конкурента

Chevron договорилась о покупке нефтяного конкурента Hess за $53 млрд

Фото: Michael Nagle / Bloomberg / Getty Images

Крупнейшая нефтяная компания США Chevron подписала договор о приобретении всех находящихся в обращении акций конкурента — корпорации Hess. Об этом Chevron сообщает на своем сайте.

Покупатель заплатит по 171 доллару за каждую акцию компании. Акционеры Hess получат 1,025 акции Chevron за каждую бумагу Hess. Премия к средней цене бумаг составила 10,3 процента. Стоимость сделки оценивается в 53 миллиарда долларов, с учетом долга — в 60 миллиардов. Окончательно она будет завершена в первой половине следующего года.

Приобретение активов Hess в Гайане, стране, где недавно были обнаружены крупные запасы нефти, значительно усилит позиции гиганта Chevron на международной арене, пишет Bloomberg. Извлекаемые ресурсы блока Stabroek оцениваются более чем в 11 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента.

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Аналогичную мегасделку в октябре реализовал еще один лидер на нефтяном рынке США — ExxonMobil. Компания договорилась о приобретении Pioneer Natural Resources, которая вела разработку сланцевых месторождений в Пермском бассейне Техаса. Стоимость сделки, которая стала крупнейшей с 1999 года, оценивается в 59,5 миллиарда долларов, премия к котировкам составила 18 процентов. Поглощение делает Exxon доминирующим добытчиком в самом большом нефтедобывающем бассейне в США.

Тем временем цена эталонного сорта нефти Brent в ходе торгов на лондонской бирже упала ниже отметки в 92 доллара за баррель. На момент написания материала котировки опустились до 91,4 доллара за баррель.

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      Мария Грушко
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