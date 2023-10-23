МИД ответил на заявление НАТО о риске конфликта в Арктике

МИД России счел заявление НАТО попыткой обосновать присутствие в Арктике

Заявление представителя НАТО о необходимости подготовки альянса к конфликту с Москвой в Арктике является попыткой обосновать свое присутствие там, заявил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов. Его слова приводит РИА Новости.

«Заявление, я считаю, не базируется на основе серьезного фундаментального анализа российской позиции в Арктическом регионе и является очевидной попыткой обосновать необходимость присутствия НАТО в Арктическом регионе», — ответил он журналистам.

Ранее председатель военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс обеспокоен судоходством КНР по Северному морскому пути России. Он предупредил альянс о риске конфликта в Арктике и подчеркнул, что эта угроза возникла из-за дружбы Москвы и Пекина.