Путешествующий по Азии блогер раскрыл загадку русских туристов

Путешествующий по Азии тревел-блогер Алексей Кутовой признался, что русские туристы, которым «ничего не интересно», остались для него загадкой. Свое мнение он раскрыл в личном блоге под названием «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

«Сколько я путешествую, поражаюсь тому факту, как много русских за границей и как они все сосредотачиваются в одних и тех же местах. И ладно бы речь шла про "пакетников", так нет же! Самостоятельные путешественники точно такие же, лишь за редким исключением», — пожаловался блогер.

По его словам, большинство россиян, как правило, выбирают известные курорты в каждой из стран: в Таиланде это Пхукет, Паттайя и ряд других прибрежных локаций, во Вьетнаме — Нячанг и Муйне, в Индии — Гоа, а на Бали — Убуд или Чангу.

В качестве примера Кутовой привел свою поездку на Бали. Он рассказал, что когда приехал в город Убуд, расположенный почти в центре острова, то встречал россиян на каждом шагу, однако на севере соотечественников не оказалось вовсе.

«И вот, я снова в компании французов, голландцев, итальянцев — кого угодно, но не русских. И все они удивляются, когда узнают, что я из России. А все потому, что больше никого из наших не встречают в этих местах. Русские и все остальные туристы всегда на разных дорожках и почти не соприкасаются», — пояснил автор публикации.

Ранее этот же тревел-блогер описал поездку на Бали фразой «попрошайки и противный запах». Кроме того, все вокруг показалось ему невзрачным.

