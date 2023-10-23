Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:31, 23 октября 2023Путешествия

Путешествующий по Азии блогер раскрыл загадку русских туристов

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Путешествующий по Азии тревел-блогер Алексей Кутовой признался, что русские туристы, которым «ничего не интересно», остались для него загадкой. Свое мнение он раскрыл в личном блоге под названием «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

«Сколько я путешествую, поражаюсь тому факту, как много русских за границей и как они все сосредотачиваются в одних и тех же местах. И ладно бы речь шла про "пакетников", так нет же! Самостоятельные путешественники точно такие же, лишь за редким исключением», — пожаловался блогер.

Материалы по теме:
Таиланд стал гораздо дороже, но российские туристы все равно его любят. Как там сэкономить и каких ошибок лучше избегать
Таиланд стал гораздо дороже, но российские туристы все равно его любят.Как там сэкономить и каких ошибок лучше избегать
24 февраля 2023
В какие страны можно поехать россиянам без виз в 2023 году? Список стран, открытых для россиян
В какие страны можно поехать россиянам без виз в 2023 году?Список стран, открытых для россиян
12 августа 2023

По его словам, большинство россиян, как правило, выбирают известные курорты в каждой из стран: в Таиланде это Пхукет, Паттайя и ряд других прибрежных локаций, во Вьетнаме — Нячанг и Муйне, в ИндииГоа, а на Бали — Убуд или Чангу.

В качестве примера Кутовой привел свою поездку на Бали. Он рассказал, что когда приехал в город Убуд, расположенный почти в центре острова, то встречал россиян на каждом шагу, однако на севере соотечественников не оказалось вовсе.

«И вот, я снова в компании французов, голландцев, итальянцев — кого угодно, но не русских. И все они удивляются, когда узнают, что я из России. А все потому, что больше никого из наших не встречают в этих местах. Русские и все остальные туристы всегда на разных дорожках и почти не соприкасаются», — пояснил автор публикации.

Ранее этот же тревел-блогер описал поездку на Бали фразой «попрошайки и противный запах». Кроме того, все вокруг показалось ему невзрачным.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Обсудить
      Последние новости

      «Скажу на немецком, чтобы меня услышали». Путин осудил нападки властей ФРГ на Герхарда Шредера

      65-летняя блогерша примерила откровенные наряды и восхитила подписчиков

      Путешествующий по Азии блогер раскрыл загадку русских туристов

      Почти половине россиян перестало хватать зарплаты на основные нужды

      В Минобороны рассказали о новых программах для «Солнцепеков»

      Глава Бурятии отреагировал на слова экс-посла Израиля про бурят

      Единству Евросоюза предрекли раскол во время сделки с Москвой

      Работавший в спецслужбах Израиля россиянин рассказал о борьбе с террористами

      В Израиле назвали условия отмены наземной операции в Газе

      Россиян предупредили о рисках использования промокодов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости