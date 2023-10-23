Россиян предупредили о рисках изъятия вещей при въезде в Германию

Посол РФ в ФРГ предупредил о рисках изъятия вещей россиян при въезде в Германию

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев предупредил россиян о рисках изъятия личных вещей при въезде в Германию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

По его словам, немцы неизменно ссылаются на положения регламента Совета ЕС №833/2014, который запрещает продавать, ввозить или перемещать на территорию стран ЕС определенные категории товаров и грузов, способных «приносить России значительный доход».

Нечаев пояснил, что к таким товарам и грузам могут отнести почти все предметы личного пользования, включая смартфоны, одежду и косметику. Таким образом, практически любая вещь въезжающего в Германию россиянина может быть конфискована местной таможней, подчеркнул он.

Дипломат также добавил, что сотрудники посольства оказывают пострадавшим россиянам консульскую и консультационную помощь и рекомендуют им использовать средства правовой защиты — например, оспаривать действия немецкой таможни в судах.

Ранее депутаты бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) предупредили, что систематическое изъятие машин въезжающих в ЕС российских граждан чревато контрмерами Москвы. Соответствующее обращение они направили в правительство.