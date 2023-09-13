В Германии испугались ответа России на конфискацию автомобилей россиян в ФРГ

Правительство ФРГ предупредили о последствиях конфискации автомобилей россиян

Систематическое изъятие машин въезжающих в Евросоюз (ЕС) российский граждан чревато контрмерами Москвы, предупредили депутаты бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). «Лента.ру» ознакомилась с текстом соответствующего обращения парламентариев к правительству.

Запрос немецких депутатов относится к ряду ситуаций, связанных с конфискацией автомобилей с российскими госномерами, которые имеют место с июля 2023 года. Конфисковывать машины граждан РФ немецкие таможенники начали еще до появления 8 сентября официальной интерпретации санкционной политики Еврокомиссии, подтверждающей возможность изымать личные автомобили въезжающих в ЕС граждан России.

С запросом обратились члены бундестага Ойген Шмидт, Кай Готтшальк, Йорн Кенниг и Геррит Хюи от имени партии АдГ. В своем заявлении парламентарии ссылаются на постановление ЕС о санкциях, согласно которому «товары, которые приносят России значительный доход и тем самым способствуют действиям России, дестабилизирующим ситуацию на Украине, запрещены к прямой или косвенной покупке, ввозу в ЕС из России или вывозу из ЕС в Россию».

«По этой причине федеральное правительство разрешает таможне конфисковывать частные автомобили с российскими государственными номерными. По его (правительства — прим. «Ленты.ру») мнению, эта мера необходима даже в случае, если транспортное средство используется исключительно для личного пользования в рамках транзита через Германию. По данным федерального правительства, Европейская комиссия считает, что подход Германии связан с вышеупомянутым постановлением о санкциях», — напомнили они.

Однако другие страны ЕС воздерживаются от конфискации частных автомобилей с российскими государственными номерами

депутаты бундестага от Альтернативы для Германии текст обращения к правительству

Такие действия, как уточняется в документе, могут привести к ответным мерам со стороны Москвы.

Авторы запроса констатируют: поскольку федеральное правительство интерпретирует санкционное постановление шире, чем другие страны ЕС, то, по мнению задающих вопрос, как показал опыт, следует ожидать российских контрмер, которые, вероятно, затронут немцев в еще большей степени, чем граждан других стран ЕС депутаты бундестага от Альтернативы для Германии текст обращения к правительству

Члены бундестага подчеркивают, что, по их мнению, конфискация российских автомобилей противоречит одному из главных принципов работы немецкого кабмина.

«Действия федерального правительства противоречат одному из центральных принципов деятельности правительства: "Основной принцип федерального правительства заключается в том, что оно обязано заботиться обо всех немцах", как пояснял официальный представитель министерства иностранных дел [ФРГ Райнер Бройль]», — заключили они.

В связи с этой ситуации они задают представителям кабмина ФРГ 14 вопросов с целью выяснить правовые основания подобной политики.

В пятницу, 8 сентября, на официальном сайте Еврокомиссии появился документ, разъясняющий отдельные пункты санкционного законодательства в отношении России. Согласно новым комментариям ЕС, россиянам, путешествующим в Европу, запрещается въезд на личных автомобилях с российскими номерами, а также ввоз смартфонов, косметики, драгоценностей, чемоданов и прочих товаров, используемых в личных целях. Все вышеперечисленное может быть расценено как запрещенный импорт и конфисковано.

В 13-м пункте документа под названием «Часто задаваемые вопросы» на вопрос, могут ли граждане России, путешествующие в Европу с туристическими целями, временно ввозить личные вещи и транспортные средства, перечисленные в приложении XXI, Еврокомиссия отвечает твердое «нет».