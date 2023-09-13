В Германии испугались ответа России на конфискацию автомобилей россиян в ФРГ
Систематическое изъятие машин въезжающих в Евросоюз (ЕС) российский граждан чревато контрмерами Москвы, предупредили депутаты бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). «Лента.ру» ознакомилась с текстом соответствующего обращения парламентариев к правительству.
Запрос немецких депутатов относится к ряду ситуаций, связанных с конфискацией автомобилей с российскими госномерами, которые имеют место с июля 2023 года. Конфисковывать машины граждан РФ немецкие таможенники начали еще до появления 8 сентября официальной интерпретации санкционной политики Еврокомиссии, подтверждающей возможность изымать личные автомобили въезжающих в ЕС граждан России.
С запросом обратились члены бундестага Ойген Шмидт, Кай Готтшальк, Йорн Кенниг и Геррит Хюи от имени партии АдГ. В своем заявлении парламентарии ссылаются на постановление ЕС о санкциях, согласно которому «товары, которые приносят России значительный доход и тем самым способствуют действиям России, дестабилизирующим ситуацию на Украине, запрещены к прямой или косвенной покупке, ввозу в ЕС из России или вывозу из ЕС в Россию».
«По этой причине федеральное правительство разрешает таможне конфисковывать частные автомобили с российскими государственными номерными. По его (правительства — прим. «Ленты.ру») мнению, эта мера необходима даже в случае, если транспортное средство используется исключительно для личного пользования в рамках транзита через Германию. По данным федерального правительства, Европейская комиссия считает, что подход Германии связан с вышеупомянутым постановлением о санкциях», — напомнили они.
Однако другие страны ЕС воздерживаются от конфискации частных автомобилей с российскими государственными номерами
Такие действия, как уточняется в документе, могут привести к ответным мерам со стороны Москвы.
Авторы запроса констатируют: поскольку федеральное правительство интерпретирует санкционное постановление шире, чем другие страны ЕС, то, по мнению задающих вопрос, как показал опыт, следует ожидать российских контрмер, которые, вероятно, затронут немцев в еще большей степени, чем граждан других стран ЕС
Члены бундестага подчеркивают, что, по их мнению, конфискация российских автомобилей противоречит одному из главных принципов работы немецкого кабмина.
«Действия федерального правительства противоречат одному из центральных принципов деятельности правительства: "Основной принцип федерального правительства заключается в том, что оно обязано заботиться обо всех немцах", как пояснял официальный представитель министерства иностранных дел [ФРГ Райнер Бройль]», — заключили они.
В связи с этой ситуации они задают представителям кабмина ФРГ 14 вопросов с целью выяснить правовые основания подобной политики.
В пятницу, 8 сентября, на официальном сайте Еврокомиссии появился документ, разъясняющий отдельные пункты санкционного законодательства в отношении России. Согласно новым комментариям ЕС, россиянам, путешествующим в Европу, запрещается въезд на личных автомобилях с российскими номерами, а также ввоз смартфонов, косметики, драгоценностей, чемоданов и прочих товаров, используемых в личных целях. Все вышеперечисленное может быть расценено как запрещенный импорт и конфисковано.
В 13-м пункте документа под названием «Часто задаваемые вопросы» на вопрос, могут ли граждане России, путешествующие в Европу с туристическими целями, временно ввозить личные вещи и транспортные средства, перечисленные в приложении XXI, Еврокомиссия отвечает твердое «нет».