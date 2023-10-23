Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:31, 23 октября 2023Наука и техника

Названы особенности российского «Солнцепека»

Шурыгин назвал термобарические боеприпасы главной особенностью ТОС «Солнцепек»

Фото: РИА Новости

Термобарические боеприпасы являются главной особенностью тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». Преимущества машины назвал военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями».

«"Солнцепек" — очень надежная система. Она мобильна, имеет большую мощь, высокое разрушение. Имеет хорошую точность для систем, которые работают по площадям. И наше ноу-хау — сами термобарические боеприпасы, которые эффективно поражают цели», — сказал эксперт.

Материалы по теме:
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023
Огненный дождь. Как российские огнеметы стали самым страшным оружием в мире
Огненный дождь.Как российские огнеметы стали самым страшным оружием в мире
13 октября 2023

Он подчеркнул, что по результатам боевого применения в ходе проведения специальной военной операции «Солнцепек» зарекомендовал себя только с положительной стороны.

Боевая машина ТОС-1А «Солнцепек» создана на базе танка Т-72А. Машина получила 24 направляющих для запуска боеприпасов. Система предназначена для вывода из строя техники, поражения живой силы, а также разрушения зданий и сооружений объемным взрывом.

Ранее в октябре в Минобороны России заявили, что экипажи «Солнцепеков» Воздушно-десантных войск России применяют новейшие программные решения для привязки к местности при ведении стрельбы.

В июле в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что новая система навигации, которую разработали специалисты ВНИИ «Сигнал» для боевых машин систем ТОС-1А «Солнцепек», успешно прошла испытания.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыт срок поставок газа из России в Китай. Сколько топлива получит Пекин?

      Главы МИД ЕС обсудили выделение новых денег для вооружения Украине

      Отказ от плавающих ставок для бизнеса назвали фатальной угрозой банкам

      Фитнес-тренер посоветовала простой комплекс упражнений для здоровой спины

      Российские таможенники нашли у иностранца золотой песок

      Звезда «Склифосовского» рассказала про роман со своим студентом

      Дикая слониха затоптала старосту деревни

      Королевский историк раскрыла тайное значение изменений в нарядах Кейт Миддлтон

      Под Петербургом ассенизатор устроил ДТП, залил дорогу фекалиями и попал на видео

      Названы особенности российского «Солнцепека»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости