Названы особенности российского «Солнцепека»

Шурыгин назвал термобарические боеприпасы главной особенностью ТОС «Солнцепек»

Термобарические боеприпасы являются главной особенностью тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». Преимущества машины назвал военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями».

«"Солнцепек" — очень надежная система. Она мобильна, имеет большую мощь, высокое разрушение. Имеет хорошую точность для систем, которые работают по площадям. И наше ноу-хау — сами термобарические боеприпасы, которые эффективно поражают цели», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что по результатам боевого применения в ходе проведения специальной военной операции «Солнцепек» зарекомендовал себя только с положительной стороны.

Боевая машина ТОС-1А «Солнцепек» создана на базе танка Т-72А. Машина получила 24 направляющих для запуска боеприпасов. Система предназначена для вывода из строя техники, поражения живой силы, а также разрушения зданий и сооружений объемным взрывом.

Ранее в октябре в Минобороны России заявили, что экипажи «Солнцепеков» Воздушно-десантных войск России применяют новейшие программные решения для привязки к местности при ведении стрельбы.

В июле в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что новая система навигации, которую разработали специалисты ВНИИ «Сигнал» для боевых машин систем ТОС-1А «Солнцепек», успешно прошла испытания.