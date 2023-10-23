Российский полковник заявил о пропавших из зоны СВО Bayraktar

Полковник Кошкин: беспилотники Bayraktar перестали встречаться в зоне СВО

Полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил, что Турция продолжает поставлять Украине оружие. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что эта помощь не оказывает влияния на ход боевых действий.

«Турция взаимодействует с Украиной и поставляет что-то по своим контрактам, но это не является каким-то сверхмощным потоком, который в состоянии что-то изменить», — сказал специалист.

При этом Кошкин напомнил, что ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно получали беспилотные летательных аппараты (БПЛА) турецкого производства.

«В самом начале конфликта Турция поставляла Украине беспилотники Bayraktar TB2. Сегодня мы таких беспилотников в небе над Украиной уже не встречаем, значит, мы их все "положили"», — добавил собеседник «Ленты.ру».

В начале октября руководитель компании Baykar Defence Халук Байрактар заявил, что ВСУ смогут получить улучшенную версию беспилотника Bayraktar.

«Что касается Bayraktar Akinci, это вопрос в процессе рассмотрения, насколько мне известно», — сказал он, отметив, что сотрудники завода трудятся днем и ночью, собирая аппараты для Украины. Уточняется, что эти БПЛА активно используются на поле боя. Байрактар отметил, что украинские военные в курсе процессов компании.

До этого сообщалось, что Baykar собирается за 1,5 года достроить на Украине завод по производству БПЛА. Планируется, что на нем будут работать не менее 300 человек.