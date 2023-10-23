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15:07, 23 октября 2023Бывший СССР

В США уличили СБУ в совершении десятков убийств

WP: СБУ совершила десятки убийств, в том числе военкора Татарского

Фото: Felipe Dana / AP Photo

Служба безопасности Украины (СБУ) совершила десятки убийств, включая военного корреспондента Владлена Татарского, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По данным издания, совершенные СБУ преступления осложнили отношения с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ), несмотря на попытки сторон сохранять дистанцию между американским ведомством и операциями, проводимыми Киевом. Представители ЦРУ возражали из-за некоторых миссий, однако поддержка не прекращалась.

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