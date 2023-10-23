В США уличили СБУ в совершении десятков убийств

WP: СБУ совершила десятки убийств, в том числе военкора Татарского

Служба безопасности Украины (СБУ) совершила десятки убийств, включая военного корреспондента Владлена Татарского, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По данным издания, совершенные СБУ преступления осложнили отношения с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ), несмотря на попытки сторон сохранять дистанцию между американским ведомством и операциями, проводимыми Киевом. Представители ЦРУ возражали из-за некоторых миссий, однако поддержка не прекращалась.