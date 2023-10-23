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14:42, 23 октября 2023Ценности

Врач предупредила россиян об опасности длительного ношения резиновых сапог

Дерматолог Петрова: длительное ношение резиновых сапог опасно развитием инфекций

Фото: hedgehog94 / Shutterstock / Fotodom

Дерматолог Светлана Петрова предупредила россиян об опасности длительной носки резиновых сапог. Комментарий врача публикуют «Известия».

Выяснилось, что долгое использование упомянутой обуви чревато появлением неприятного запаха, раздражением кожи ног, развитием инфекций и ортопедических заболеваний. Данные негативные последствия доктор связывает с отсутствием в сапогах циркуляции воздуха. «Внутри такой обуви влажно, потому что ноги потеют, а тепло — это благоприятная среда для размножения бактерий и грибков. Кроме того, у резиновых сапог часто ограничены поддержка стопы и амортизация», — пояснила она.

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По словам медика, в холодное время года при выходе на улицу в резиновых сапогах лучше надевать шерстяные носки, чтобы ноги не мерзли. В то же время в теплых помещениях от такой обуви следует отказаться, поскольку она вызовет повышенное потоотделение и дискомфорт. «После каждого использования тщательно ее проветривайте и прослушивайте», — уточнила Петрова.

При этом важно выбирать сапоги правильного размера. Если вы надеваете их на носки, у вас не должно быть ощущения сдавливания. Также можно выбирать модели с теплым подкладом или специальными стельками, ведь внешний резиновый материал сапог не обеспечивает хорошую термоизоляцию при низких температурах

Светлана Петровадерматолог

В заключение эксперт напомнила, что резиновая подошва может скользить, тем более в сырую погоду. «Это увеличивает риск падений и травм», — подытожила специалистка.

Ранее в октябре российский врач рассказал о последствиях отказа от бюстгальтера. По словам онколога-маммолога Юрия Савенко, вопреки распространенному мнению, серьезных рисков для здоровья данный выбор не несет, если женщина при этом чувствует себя комфортно. Однако обладательницы большой груди часто из-за нее испытываю боль в спине и шее, которую можно уменьшить с помощью бра.

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      Карина Черных
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