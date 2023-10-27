Гагарина подтвердила роман с танцором из своей команды, выйдя с ним в свет

Российская исполнительница Полина Гагарина подтвердила роман с танцором из своей команды Станиславом Миковым. Об этом сообщает Woman.ru.

Пара вместе посетила мероприятие в честь 125-летия МХТ имени Чехова, где позировала фотографам, крепко держась за руки.

Слухи об отношениях Гагариной и Микова появились еще полгода назад: тогда артистов сняли во время прогулки по Москве, однако ни певица, ни танцор не прокомментировали появившуюся информацию.

Отмечается, что сам Миков пришел в команду исполнительницы пять лет назад. Долгое время он состоял в серьезных отношениях с танцовщицей из коллектива группы «Руки Вверх!» Оксаной Стратулат, однако, когда информация о его романе с Гагариной появилась в сети, Миков расстался с возлюбленной.

В окружении артистки рассказали, что и Оксана, и Стас дружили с Гагариной и проводили с исполнительницей много времени вне работы до того, как знаменитость вступила в отношения с Миковым.

Певица была замужем дважды: в 2000-м она вышла замуж за актера Петра Кислова. В том же году родила ему сына Андрея, а в 2010-м пара развелась. Спустя четыре года исполнительница вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова и в 2017-м родила ему дочь Мию. Спустя три года пара решила развестись.

Ранее итальянская актриса и модель Моника Беллуччи и американский кинорежиссер Тим Бертон впервые вышли в свет в качестве пары.