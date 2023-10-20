Моника Беллуччи и Тим Бертон впервые вышли в свет в качестве пары

Моника Беллуччи и Тим Бертон впервые вышли в свет в качестве пары в Риме

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи и американский кинорежиссер Тим Бертон впервые вышли в свет в качестве пары. Об этом сообщает DailyMail.

Артистка и кинематографист посетили 18-й международный кинофестиваль в Риме, где позировали фотографам на красной дорожке, держась за руки и обнимаясь. Актриса посетила мероприятие, чтобы представить фильм «Дьяволик 3», где сыграла главную роль.

Фото: Ernesto Ruscio / Getty Images

Беллуччи и Бертон состоят в отношениях около года. Летом 2023-го артистка публично призналась в любви к кинематографисту.

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