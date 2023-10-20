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16:51, 20 октября 2023Культура

Появились слухи о новом романе Виторгана с 23-летней студенткой

Появились слухи о новом романе Максима Виторгана с 23-летней студенткой

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Появились слухи о новом романе 51-летнего российского актера театра и кино Максима Виторгана. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Артиста заметили в компании 23-летней студентки МГИМО после спектакля «Квартет», где Виторган играет главную роль. Известно, что избранница актера младше его на 28 лет и является ровесницей его сына Даниила Виторгана. Девушка обучалась по направлению «Политическая психология и конфликтология», а сейчас работает репетитором английского для детей дошкольного возраста.

Ранее в семье актера Максима Виторгана отреагировали на информацию о возможном призыве его сына Даниила Виторгана в армию Израиля.

В октябре стали известны подробности романа американского актера Брэдли Купера и супермодели Джиджи Хадид.

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      Анастасия Астахова
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