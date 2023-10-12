Стали известны подробности романа Брэдли Купера и Джиджи Хадид

DailyMail: Брэдли Купер «очень взволнован» романом с моделью Джиджи Хадид

Стали известны подробности романа американского актера Брэдли Купера и супермодели Джиджи Хадид. Об этом сообщает DailyMail.

«Брэдли хочет снова встречаться и иметь отношения. Ему нравится все, что с этим связано, а Джиджи прекрасна, и она это понимает, она действительно крутая и знает, как выстраивать подобные отношения со знаменитыми мужчинами, так что им обоим весело», — рассказал источник.

По данным издания, артист «очень взволнован» отношениями с Хадид — недавно пара вместе уехала за город, где провела выходные наедине. Помимо этого, Куперу нравится, что модель поддерживает его трезвый образ жизни.

«Брэдли не испытывал такого волнения по поводу женщины уже очень давно. Они развивают свои отношения медленно, но он очень любит ее. Она как раз в его вкусе», — отметил второй источник.

Слухи о романе актера и модели появились в начале октября, когда пару заметили за совместным обедом в Нью-Йорке.

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