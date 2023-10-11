Шварценеггер рассказал об отношениях с бывшей женой

Арнольд Шварценеггер назвал отношения с бывшей женой Марией Шрайвер вечными

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер в своей новой книге под названием Be Useful («Быть полезным») рассказал об отношениях с бывшей женой Марией Шрайвер. Слова актера приводит People.

По словам звезды «Терминатора», он старается не обсуждать с Марией период развода и его роман с домработницей Милдред Баеной. «Я был лицом в грязи, во тьме, и мне нужно было решить: очиститься и начать путь наверх или просто сдаться», — пишет 76-летний артист.

В комментарии изданию он отметил, что в настоящий момент поддерживает и всегда будет поддерживать со Шрайвер теплые отношения, они стараются вместе проводить праздники с детьми. Отношения с экс-супругой он назвал вечными. «Пускай теперь это другие отношения, нет причин чувствовать к ней что-то кроме любви», — подчеркнул Шварценеггер.

Ранее Арнольд Шварценеггер рассказал о суровых методах воспитания своих детей. Актер вспомнил случай, который произошел, когда его сын Патрик был ребенком.