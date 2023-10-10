В семье Даниила Виторгана отреагировали на новость о его призыве в армию Израиля

Бабушка Даниила Виторгана назвала ерундой его возможный призыв в армию Израиля

В семье актера Максима Виторгана отреагировали на информацию о возможном призыве его сына Даниила Виторгана в армию Израиля. Об этом сообщает Regnum.

Бабушка 23-летнего Даниила Виторгана в разговоре с журналистами опровергла новость о вероятном вступлении внука в ряды израильских военнослужащих. «Призвать его в армию? Это ерунда какая-то», — отметила Ирина Млодик-Виторган.

Ранее сообщалось, что сына российского актера Максима Виторгана могут призвать в армию Израиля. Отмечалось, что родственник артиста служил в рядах Российской армии и поступил во ВГИК, однако не стал обучаться в учреждении, так как вместе с семьей переехал в Израиль. Там Даниил год служил в Армии обороны Израиля и демобилизовался месяц назад.

В октябре российский рок-музыкант, основатель группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (внесен Минюстом в реестр иноагентов) ответил на слухи о переезде в Израиль.