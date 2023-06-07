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16:37, 7 июня 2023Культура

Стало известно о новом романе Полины Гагариной

Полина Гагарина вступила в отношения с танцором своей труппы
Полина Гагарина

Полина Гагарина. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Стало известно о новом романе российской певицы Полины Гагариной. Об этом сообщает Super.ru.

36-летняя исполнительница вступила в отношения с 35-летним танцором своей труппы Станиславом Миковым, который более пяти лет проработал в команде Гагариной. Пару заметили вместе, когда танцор и певица прогуливались по Москве, держась за руки. Сообщается, что Миков уже познакомился с двумя детьми певицы.

Гагарина была замужем дважды: в 2000-м она вышла замуж за актера Петра Кислова. В том же году родила ему сына Андрея, а в 2010-м пара развелась. Спустя четыре года исполнительница вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова и в 2017-м родила ему дочь Мию. Спустя три года пара решила развестись.

В 2021-м появилась информация о том, что Гагарина вступила в отношения со своим саунд-продюсером Владимиром Чиняевым.

Ранее стало известно о новом романе британской актрисы, исполнившей роль Гермионы Грейнджер в фильмах о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, Эммы Уотсон.

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    Анастасия Астахова
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