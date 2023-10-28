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12:20, 28 октября 2023Мир

Израиль ответил ударами по месту запуска ракеты «земля-воздух» из Ливана

Армия Израиля нанесла удары по месту запуска в Ливане ракеты «земля-воздух»

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Израильские военные наносят ответные удары по месту запуска ракеты класса «земля-воздух» в Ливане по израильскому беспилотному летательному аппарату (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС.

В армейской пресс-службе отметили, что атака по беспилотнику была отражена. Согласно заявлению военных, в настоящее время Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по месту происхождения ракетного огня.

Ранее ЦАХАЛ нанес удар по позициям боевиков на территории Ливана. «Некоторое время назад террористическая ячейка, пытавшаяся вести огонь из Ливана по населенному пункту Зарит на израильской территории, была атакована авиацией и артиллерией ЦАХАЛ», — заявляют в армейской пресс-службе.

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      Алиса Удовик
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