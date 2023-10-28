«Разнесли в пух и прах». В США заявили, что российские военные проводят операции по окончательной ликвидации ВСУ

Экс-разведчик Риттер: Россия проводит операции по окончательной ликвидации ВСУ

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону заявил, что российские военные проводят операции по окончательной ликвидации Вооруженных сил Украины. По его словам, сверхтехнологичные средства противовоздушной обороны (ПВО) полностью уничтожили украинскую авиацию. На Западе отмечают, что у Киева не осталось людей, чтобы воевать, а ситуация на линии фронта сложилась «страшная».

Российские наступательные операции сейчас нацелены на то, чтобы поглотить остатки украинских войск. Они могут сделать это сейчас с большим размахом, потому что у ВСУ не осталось никакой авиации Скотт Риттер экс-разведчик ВС США

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби во время очередного брифинга сообщил, что Россия может добиться тактических успехов в конфликте на Украине в ближайшие месяцы.

Риттер заявил, что российские ЗРК моментально «сжигают» украинскую авиацию

Риттер заявил, что российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) моментально «сжигают» украинские самолеты, пилоты отказываются взлетать на своих истребителях.

Русские разнесли в пух и прах ключевую технику ВСУ. Самолет МиГ-29 только поднимается в воздух, его сбивают. На следующий день они взлетают на двух самолетах, их сбивают. Этот аспект, авиация, полностью уничтожен у ВСУ Скотт Риттер экс-разведчик ВС США

По словам бывшего разведчика, уничтожение авиации дает российским военным значительные преимущества, в том числе возможность начать наступательные действия.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что с 1 октября авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожила 31 самолет и три вертолета воздушных сил Украины.

Он уточнил, что за месяц сбиты 20 самолетов Миг-29, восемь штурмовиков Су-25, бомбардировщик Су-24, два учебно-боевых самолета Л-39 и три вертолета Ми-8 ВСУ.

США не могут понять, как России удалось создать такую мощную ПВО в зоне спецоперации

По словам Скотта Риттера, США не могут понять, как России удалось создать такую мощную противовоздушную оборону в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Мы до сих пор не знаем, что, черт возьми, происходит. Мы знаем только, что истребители сбиваются. Мы заполняем небо своими радарами, наблюдаем за всем, но не можем понять, что происходит. Зато русские знают Скотт Риттер экс-разведчик ВС США

Бывший разведчик отметил, что многоуровневая и сложная ПВО, разработанная учеными и инженерами, обеспечит России превосходство в войнах будущего. По его мнению, в случае гипотетического конфликта с США американские передовые самолеты будут буквально «испаряться в воздухе».

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что у российских войск в зоне спецоперации появились новые системы противовоздушной обороны, которые позволили нарастить за последние дни количество сбитых украинских самолетов и вертолетов. По его словам, за пять дней эти комплексы сбили 24 самолета.

Польский генерал заявил, что украинская армия находится в критическом положении

Польский генерал в отставке Вальдемар Скшипчак заявил, что украинская армия находится в критическом положении, ВСУ понесли огромные потери, у них наблюдается нехватка боеспособных солдат. Его слова приводит издание Rzeczpospolita.

На Украине просто не хватает людей, способных воевать Вальдемар Скшипчак польский генерал

Офицер отметил, что российской армии удалось создать значительные запасы ракет и артиллерийских боеприпасов, военная промышленность страны работает на максимальных оборотах.

Лучшим временем для наступления Армии России, по мнению генерала, может стать предстоящая зима, когда наступательные действия ВСУ будут эффективно остановлены, а помощь Запада по-прежнему останется недостаточной.

Скшипчак обратил внимание на истощение украинских военных контрнаступлением. Он заключил, что Киев при этом имеет ограниченные возможности по восстановлению своего военного потенциала.

Ранее генерал-лейтенант немецкой армии в отставке Роланд Катер заявил, что для ВСУ сложилась «страшная ситуация» на купянском направлении из-за успешного продвижения российских войск. По его словам, Россия ведет «конфликт на истощение», а приближающаяся непогода только ухудшает ситуацию для украинских военных.

В свою очередь представитель Минобороны России Олег Чехов сообщил о серьезных потерях ВСУ на южнодонецком направлении.

Также стало известно, что спецназ «Сибирь» Южной группировки войск применил «тактику загнанного зверя», противодействуя Вооруженным силам Украины под Клещеевкой на артемовском участке фронта.

ВСУ не удалось завершить ротацию до наступления российских военных

Польский полковник Петр Левандовский отметил, что ВСУ не удалось завершить ротацию войск до начала наступательных операций российских военных.

Интересно, однако, то, что русские предприняли определенные шаги и несколько опередили украинскую ротацию. Похоже, они знают о ней. Интересно, насколько им доступны украинские планы Петр Левандовский польский полковник

Офицер добавил, что в настоящее время инициатива по всей линии фронта перешла к Армии России.

Ранее издание Onet рассказало, что украинские военнослужащие жалуются на тяжелое положение из-за наступления Вооруженных сил России. В материале отмечается, что за всю летнюю кампанию ВСУ не добились никаких существенных результатов. При этом преимущество сейчас находится на стороне Москвы, которая увеличила производство боеприпасов и другого вооружения.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.